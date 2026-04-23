Η ευεργετική ιδιότητα των play in και ο δρόμος για να πάει… σπίτι του!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για την νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μονακό, τη διαδικασία στην οποία μπήκε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν και τα οφέλη που αποκόμισαν οι «πράσινοι» από αυτήν την εμπειρία.

Το έχουμε πει και θα το λέμε όποτε χρειαστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο στόχος της regular season για τον Παναθηναϊκό δεν στέφθηκε από επιτυχία. Και πως να στεφθεί από επιτυχία όταν η ομάδα του «τριφυλλιού» τερμάτισε στην 7η θέση, δεν πήρε την απευθείας πρόκριση στα playoffs και έχασε και το πλεονέκτημα της έδρας. Και μάλιστα παίζοντας… προβληματικό μπάσκετ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Όμως αυτός δεν είναι ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού. Ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού, ο λόγος για τον οποίο «χτίστηκε» αυτή η ομάδα είναι η κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού. Και ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα… ολοζώντανος στη διεκδίκησή του. Οπότε, ακόμα είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε το οριστικό… ταμείο.

Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να μπει σε μία όχι γνώριμη, γι αυτόν, διαδικασία και να τα πάει εξαιρετικά. Κατάφερε όχι απλά να πάρει την νίκη-πρόκριση απέναντι σε μια ποιοτική (αλλά και γεμάτη προβλήματα) ομάδα, αλλά να δείξει σημάδια αγωνιστικής… αφύπνισης. Κατάφερε να αποδείξει στην πράξη πως τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ίδιοι οι παίκτες έχουν αλλάξει την νοοτροπία τους και τον τρόπο που προσεγγίζουν τους αγώνες.

Από τη μία ο Αταμάν που πήρε τάιμ άου στο δεύτερο λεπτό, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τον Σορτς στο τέλος του αγώνα για να πάρει το χειροκρότημα και η αγωνιστική εικόνα των Σορτς, Φαρίντ και Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι «ανάγκασαν» τον προπονητή τους να «ανοίξει» το rotation δείχνουν στοιχεία πως ο Παναθηναϊκός έχει αρχίσει να βαδίζει σε ένα διαφορετικό… μονοπάτι, από αυτό που μας είχε συνηθίσει.

Ο Παναθηναϊκός μέσα από το παιχνίδι του play in δείχνει πως κατάφερε να βρει ψυχολογία, κατάφερε να βρει τρόπο να βγάλει προς τα έξω μια αγωνιστική… ευεξία και κατάφερε να φτιάξει την ψυχολογία του για τους πολύ δύσκολους αγώνες της Ισπανίας με τη Βαλένθια. Κατάφερε να «χτίσει» αυτό που έπρεπε να έχει «χτίσει» από τη regular season.

Και το σημαντικότερο; Κατάφερε να βρει αυτό που έψαχνε. Τον τρόπο για να φτιάξει τον δρόμο του προς το Final της Αθήνας. Τον δρόμο για το σπίτι του….

Και το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχθεί απίστευτα καθοριστικό για τη συνέχεια.

ΥΓ1: Ακόμα και μετά από την νίκη με τη Μονακό κάποιοι προσπαθούν να βρουν ή να… δημιουργήσουν προβλήματα και θέματα. Στην ομάδα δεν τους αγγίζουν.

ΥΓ2: Ο Λιόλιος βάλλεται από παντού και οι σπασμωδικές του κινήσεις αποδεικνύουν περίτρανα πως είναι σε πανικό. Ίσως είναι η αρχή του τέλους.