Λύγισαν τον μισό Παναθηναϊκό οι οκτώ του αντίπαλοι

Ο αποδεκατισμένος Παναθηναϊκός, με το μυαλό στη Χάποελ, δε μπόρεσε να αντισταθεί στον Ολυμπιακό των 8. -Γράφει ο Γιάννης Κουβόπουλος.

Δύο ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό άπαντες γνώριζαν πολύ καλά τι θα έβλεπαν. Σε όλα τα επίπεδα.

Και λέμε δύο ώρες, γιατί τότε έγιναν γνωστοί οι διαιτητές της αναμέτρησης. Τηγάνης, Αγραφιώτης, Μαρινάκης. Με το που συμπληρώθηκε το παζλ της αναμέτρησης όλα ήταν ξεκάθαρα.

Από τη μία ένας μισός Παναθηναϊκός, με τον Εργκίν Αταμάν να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γκραντ, Ρογκαβόπουλου, Χουάντσο, Χέιζ-Ντέιβις, Σαμοντούροφ και από την άλλη ένας Ολυμπιακός που παρατάχθηκε στο Telekom Center Athens με όλα του τα «όπλα».

Όλα όμως. Ακόμα και τον τιμωρημένο Εβάν Φουρνιέ είχε στην αποστολή ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Τον Γάλλο παίκτη στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή μίας αγωνιστικής επειδή όρμηξε σε οπαδό του Πανιωνίου και χθες βγήκε στο γήπεδο και έκανε χειρονομίες στους οπαδούς του Παναθηναϊκού με το… καλησπέρα. Ο Γάλλος ήταν ξεκάθαρο ότι αποφασίστηκε να πάει στο Μαρούσι για να προκαλέσει.

Σε ένα ματς που δεν έχει να προσφέρει τίποτα σε κανένας. Ο Ολυμπιακός απολύτως δίκαια είναι πρώτος και έχει πάρει το πλεονέκτημα της έδρας και ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να βάλει το συγκεκριμένο ματς σε δεύτερη μοίρα, λόγω των τραυματισμών του και κυρίως λόγω της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Πέμπτης με τη Χάποελ στη Σόφια.

Και παρά το γεγονός πως ο αγώνας θα μπορούσε να κυλήσει πιο ήρεμα από ποτέ η διαιτητική τριάδα του Προέδρου της ΕΟΚ φρόντισε να τα κάνει όλα… μούσκεμα και να βάλει φωτιά στο ματς. Μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης απέναντι στον Παναθηναϊκό για να φανεί επίσης ξεκάθαρα τι θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της σεζόν. Η απόλυτη καταστρατήγηση των κανονισμών, κριτήρια όχι απλά διαφορετικά, αλλά κάτι πολύ περισσότερο στις δύο πλευρές του γηπέδου, με το μυαλό των παικτών του Παναθηναϊκού να «χαλάει» και όλο το θέμα να πηγαίνει αλλού.

Όπως πολύ σωστά λένε κάποιοι ότι η τοξικότητα έχει κουράσει, άλλο τόσο έχει κουράσει και η ελληνική διαιτησία και το σύστημα αυτό που βασίζεται σε σάπια θεμέλια. Και θέλει ολοκληρωτικό γκρέμισμα. Οι κύριοι που διαιτήτευαν χθες στο Telekom Center «βίασαν» το άθλημα και την κοινή λογική, δίνοντας τη δυνατότητα στους «ερυθρόλευκους» να κάνουν ότι θέλουν. Διάλογο με τον κόσμο από Βεζένκοφ, Λαρεντζάκη, Ουόκαπ, λαβές ελληνορωμαϊκής από τον Τεξανό με Ελληνικό διαβατήριο παίκτη του Ολυμπιακού, προκλήσεις από τον Ντόρσεϊ σε κόσμο και αντιπάλους, χειρονομίες από Φουρνιέ και Τζόουνς. Και από όλα αυτά ο Εργκίν Αταμάν και ο Ματίας Λεσόρ χρεώθηκαν με τεχνικές ποινές.

Στο αγωνιστικό κομμάτι ότι έγινε… έγινε. Ακόμα και έτσι, ακόμα και ο μισός Παναθηναϊκός κόντρα σε όλους και σε όλα έχασε με 7 πόντους και δεν αλλάζει τίποτα. Το μυαλό όλων στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού» είναι στο ματς της Πέμπτης με τη Χάποελ που μπορεί να κρίνει πολλά περισσότερο από όσα νομίζουμε.

ΥΓ1: Η «ερυθρόλευκη» επιλεκτική ευαισθησία μπορεί να σε τρελάνει…

ΥΓ2: Διαρροές επί διαρροών την ώρα του αγώνα. Γραφικότητες που θυμίζουν «βρώμικες» εποχές άλλων αθλημάτων.

ΥΓ3: Και ξαφνικά όλοι φοβούνται για το τι θα ακολουθήσει στους τελικούς. Αν όλοι αυτοί φοβόντουσαν πραγματικά θα έπαιρναν ξεκάθαρη θέση για τα όσα ντροπιαστικά γίνονται στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια και θα προστάτευαν το άθλημα.