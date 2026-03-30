Ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών έχει έναν και μόνο στόχο!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται από τους «ερυθρόλευκους» για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan GBL, με τον Γιάννη Κουβόπουλο να υπογραμμίζει τον μεγάλο στόχο του αποδεκατισμένου «τριφυλλιού» σε ένα ντέρμπι που μόνο αδιάφορο δεν είναι.

Βαθμολογικά μιλάμε για ένα από τα πλέον αδιάφορο ντέρμπι των τελευταίων ετών. Όμως, επειδή ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν είναι ποτέ αδιάφορο, γιατί δεν αφορά μόνο βαθμολογικά κίνητρα αλλά πολλά περισσότερα, οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι θα παραταχθούν στο glass floor του Telekom Center Athens για να πάρουν την νίκη. Όπως κάθε φορά.

Βαθμολογικά, όπως είπαμε, το ματς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός έχει «κλειδώσει» την πρώτη θέση της βαθμολογίας έχοντας στα χέρια του το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς. Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός «πληρώνει» τις κάκιστες εμφανίσεις του που τον «ανάγκασαν» να γνωρίσει ήττες από τον Άρη, από τον Ηρακλή και από τον Κολοσσό. Χάνοντας έτσι την ευκαιρία να «παλέψει» με τον Ολυμπιακό για την πρωτιά έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του να καλύψει τη διαφορά των 4 πόντων που είχε ηττηθεί στο ΣΕΦ στο ματς του πρώτου γύρου.

Και εκεί που όλα έδειχναν ότι στα… σημεία ο Παναθηναϊκός θα είχε τον πρώτο λόγο για την νίκη στην αποψινή αναμέτρηση όλα ήρθαν τούμπα.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του, έχει την ψυχολογία από τις εξαιρετικές εμφανίσεις και νίκες στη EuroLeague και ο Ολυμπιακός θα πάει στο T-Center χωρίς τον τιμωρημένο Εβάν Φουρνιέ, λόγω της επίθεσης που είχε κάνει στον οπαδό του Πανιωνίου στο κλειστό της Γλυφάδας. Και αν με όλα αυτή η… ζυγαριά έγερνε προς το μέρος του Παναθηναϊκού, τα αμέτρητα προβλήματα τραυματισμών που προέκυψαν στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν αλλάζουν άρδην τα δεδομένα.

Πάμε να τα δούμε…

Από τις προηγούμενες ημέρες ο Παναθηναϊκός γνώριζε ότι δε μπορεί αν υπολογίζει στους Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ο πρώτος έχει υποστεί κάταγμα σε δάχτυλο του αριστερού του χεριού, ενώ ο Έλληνας παίκτης υπέστη θλάση στην προπόνηση.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τη Μονακό ο Ερναγκόμεθ πήγε στο νοσοκομείο λόγω γαστρεντερίτιδας. Από τότε δεν έχει προπονηθεί, ενώ χθες σήκωσε πυρετό με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αγωνιστεί. Την ίδια στιγμή ο Χέιζ-Ντέιβις παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στη γάμπα με τους ανθρώπους της ομάδας να μην έχουν καμία διάθεση να ρισκάρουν το οτιδήποτε πριν από το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Χάποελ, την Πέμπτη το βράδυ στη Βουλγαρία. Και μέσα σε όλα ο… ο φορμαρισμένος Μάριους Γκριγκόνις είναι εκτός 8άδας ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να «κατέβει» με δεκάδα στο αποψινό ντέρμπι και ανάμεσα τους θα είναι και ο Γιάννης Κουζέλογλου ο οποίος επέστρεψε από τον δανεισμό του από το Μαρούσι. Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του για τον αποψινό αγώνα τους Σορτς, Ναν, Όσμαν, Λεσόρ, Φαρίντ, Σλούκα, Τολιόπουλο, Μήτογλου, Καλαϊτζάκη και Κουζέλογλου.

Η νίκη είναι τεράστιας σημασίας για τον Παναθηναϊκό για λόγους… γοήτρου, αλλά και φυσικά για λόγους ψυχολογίας. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί 4 νικών στη EuroLeague και μετράει αντίστροφα για έναν ακόμα τελικό, την Πέμπτη το βράδυ στην Βουλγαρία κόντρα στη Χάποελ. Το καλύτερο σενάριο, λοιπόν, για την ομάδα του Αταμάν θα ήταν να πάρει την νίκη στο «αιώνιο» ντέρμπι και την Τετάρτη το πρωί να… απογειωθεί με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για τη Σόφια.

Εξίσου, όμως, σημαντικό για τον Παναθηναϊκό απόψε θα είναι να μην έχει άλλες απώλειες. Και αυτό είναι που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του «τριφυλλιού». Με τόσα προβλήματα τραυματισμών, ο Τούρκος τεχνικός και οι συνεργάτες του θέλουν να προφυλάξουν την ομάδα όσο μπορούν, για να μην γίνει το παραμικρό και παράλληλα εύχονται να δουν κάποιους από τους απόντες να επιστρέφουν στην αυριανή προπόνηση και να τίθενται στη διάθεση του προπονητή τους για τον τελικό της Σόφιας.

ΥΓ1: Μετά από όλα όσα είδαμε να γίνονται και αυτό το Σαββατοκύριακο με τα τερτίπια της ΕΟΚ και της διαιτησίας σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα και σε σχολικά πρωταθλήματα με επίκεντρο την… Πάτρα, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για τη διαιτησία του αποψινού παιχνιδιού. Με την ΚΕΔ/ΕΟΚ για μία ακόμα φορά να κρατάει κρυφά τα… χαρτιά της και να ανακοινώνει τους διαιτητές λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης που δεν κρίνει τίποτα.