Η αντίδραση, το… χρωστούμενο και η απόβαση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία

Το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ολυμπιακός έδωσε όλες τις απαντήσεις που έπρεπε, αν και δεν το έκανε με τον δικό του… τρόπο, ωστόσο, πλέον η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League είναι κατά κύριο λόγο στα δικά του… χέρια.

Ούτε μία εβδομάδα δεν έχει περάσει από το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (14/01) όπου ο Ολυμπιακός μπήκε σε μία εσωστρέφεια, καλούμενος να διαχειριστεί τον οδυνηρό αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ, μέσα στην έδρα του, με μία εμφάνιση που μόνο αντιπροσωπευτική δεν μπορεί να θεωρηθεί στην… εποχή Μεντιλίμπαρ.

Εκείνο το βράδυ, οι Πειραιώτες έβαλαν πάνω τους ένα τεράστιο «πρέπει», καθώς όπως κάθε μεγάλη ομάδα, ήταν υποχρεωμένοι να δείξουν αντίδραση άμεσα. Και μάλιστα, μπροστά τους δεν είχαν ένα ματς πρωταθλήματος, αλλά αντίθετα έναν ευρωπαϊκό «τελικό» ή πιο… απλά ένα παιχνίδι στο φετινό Champions League. Κόντρα σε μία αντίπαλο που πριν από δύο χρόνια κατάφερε να σπάσει το… μονοπώλιο της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga και να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Όλος ο Οργανισμός είχε στρέψει την προσοχή του στην κρίσιμη «μάχη» με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκε να γίνει χρήση του «δικαιώματος» που έχουν οι «Ευρωπαίοι» στη Super League και να ζητήσουν την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα, τη στιγμή που η συγκεκριμένη… τακτική είναι μακριά από τις αρχές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ωστόσο, φαίνεται πως η συγκεκριμένη απόφαση έπαιξε σημαντικό ρόλο σ’ αυτό που παρουσίασε η ομάδα του Βάσκου στον αγωνιστικό χώρο, το βράδυ της Τρίτης (20/01) απέναντι στις «ασπιρίνες». Οι νταμπλούχοι Ελλάδας απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο πως διαθέτουν μέταλλο πρωταθλητή, έβγαλαν την αντίδραση που αρμόζει σ’ ένα τεράστιο μέγεθος όπως είναι ο Ολυμπιακός και άμεσα έσπευσαν να βάλουν τον επόμενο στόχο.

Πάντως, το παράδοξο είναι πως η νίκη απέναντι στους Γερμανούς ήρθε μ’ έναν τρόπο που δεν… ανήκει σ’ αυτόν που έχει κάνει… κτήμα της η ομάδα από την στιγμή που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε το… πηδάλιο. Σα να «πληρώθηκε» κάποιο… χρωστούμενο από πολλά «γραμμάτια» που ο Ολυμπιακός σε παιχνίδια που ήταν σαφώς καλύτερος απ’ αυτό με την Μπάγερ και τελικά δεν πήρε αυτό που ήθελε.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αναγκασμένοι να διαγράψουν άμεσα τη νίκη με τις «ασπιρίνες». Ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός πως ακόμα δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης. Το ευχάριστο είναι πως οι Πειραιώτες έχουν την κατάσταση στα χέρια τους, κάτι που δεν ίσχυε πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά η ομάδα κατάφερε μόνη της να αλλάξει άρδην τα δεδομένα με τις δύο συνεχόμενες νίκες στο Champions League, κάτι που είχε να κάνει εδώ και 10 χρόνια.

Το… τελευταίο εμπόδιο μόνο εύκολο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε περίπου μία εβδομάδα, ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στο Άμστερνταμ, στην έδρα μίας από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Μπορεί ο Άγιαξ, περί ου ο λόγος, να μην διαθέτει μία άκρως ανταγωνιστική ομάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά το όνομά του δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Οπότε, κάθε συζήτηση για εύκολη αποστολή μόνο ασόβαρη μπορεί να χαρακτηριστεί. Το θετικό είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν δυναμική υποστήριξη και στήριξη από τους οπαδούς τους. Και η ευχή όλων είναι άπαντες να επιστρέψουν στη… βάση τους με το επιθυμητό αποτέλεσμα.