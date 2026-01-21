Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: MVP ο Τζολάκης - «Θέλουμε πολύ να πάμε στην επόμενη φάση»

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν «κέρβερος» μπροστά από το «ερυθρόλευκο» τέρμα και δεν επέστρεψε σε κανένα σημείο του αγώνα να παραβιαστεί η εστία του, κατεβάζοντας τα… ρολά.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, μετά το τέλος του αγώνα, ο Κρητικός πορτιέρο αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης, παρέλαβε το βραβείο του και στη συνέχεια εξέφρασε την πίστη του για την πρόκριση.

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια νίκη για να προκριθούμε. Θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση», ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντής Τζολάκης στην «Cosmote TV».

Και συνέχισε για το βραβείο του: «Δουλειά μου είναι να βοηθάω όπως μπορώ. Καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που είχαμε, βοήθησε στην ψυχολογία, ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν την ανάπαυλα».

Τέλος, για το αν ήταν απάντηση μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, σχολίασε: «Σίγουρα θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση. Αλλά και να είχαμε προκριθεί δεν νομίζω η εικόνα μας να ήταν διαφορετική. Θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε».