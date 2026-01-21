Super League: Ορίστηκε το Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός

Eurokinissi Sports

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί τελικά το παιχνίδι Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός που είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα των «ερυθρόλευκων».

Στον ορισμό του παιχνιδιού Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός προχώρησε η Super League, όπως ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01). Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί, έπειτα από αίτημα των «ερυθρόλευκων», ελέω των υποχρεώσεών τους στη League Phase του Champions League.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, το ματς για την 17η αγωνιστική ορίστηκε σε δύο εβδομάδες, ήτοι το απόγευμα της Τετάρτης (04/02) στις 18:30 στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός, ορίζεται ως ακολούθως:

Τετάρτη 04/02/26, 18:30, Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, Γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης».