Ολυμπιακός: Πότε είναι ο «τελικός» με τον Άγιαξ - Τι χρειάζεται για την πρόκριση

Eurokinissi Sports

Βήμα πρόκρισης για την επόμενη φάση του Champions League έκανε ο Ολυμπιακός , μετά τη νίκη του 2-0 επί της Λεβερκούζεν και πλέον θα παίξει τα… ρέστα του στο φινάλε της League Phase κόντρα στον Άγιαξ.

Το βράδυ της Τρίτης (20/01) το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε μία πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθειά του για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι Πειραιώτες, με… δράστες τους Κοστίνια και Μεντί Ταρέμι, αλλά και «κέρβερο» μπροστά από την εστία του τον Κωνσταντή Τζολάκη έβαλαν τέλος σ’ ένα αρνητικό σερί 12 αναμετρήσεων κόντρα σε γερμανική ομάδα, ενώ παράλληλα, έκαναν και πάλι back to back νίκες στο Champions League, έπειτα από 10 χρόνια.

Πλέον, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς στις 7 «στροφές» της League Phase, με απολογισμό 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες και έχει μπροστά του μία ακόμα «μάχη» για την αυλαία της League Phase. Αυτή κόντρα στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ, σε μία εβδομάδα και συγκεκριμένα το βράδυ της Τετάρτης (28/01) στις 22:00.

Στόχος των Πειραιωτών είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, με την οποία θα φτάσουν στους 11 βαθμούς, όσους είχε την περσινή σεζόν και η Κλαμπ Μπριζ που είχε προκριθεί στην επόμενη φάση, αλλά και όσους έχει συγκεντρώσει η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά έμεινε εκτός στην ισοβαθμία με τις Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Κλαμπ Μπριζ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εξέλιξη της φετινής League Phase, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός φύγει με το «διπλό» από την «Johan Cruijff ArenA» τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχει πάρει και το πολυπόθητο «εισιτήριο» για την επόμενη φάση του Champions League.

Στο ενδεχόμενο που το ματς στο Άμστερνταμ ολοκληρωθεί χωρίς νικητή, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν 9 βαθμούς, αλλά θα χρειαστούν μία σειρά από συνδυασμούς αποτελεσμάτων άλλων ομάδων για να μην βρεθεί κάτω από την 24η θέση.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, οι πιθανότητες πρόκρισης θα μειωθούν δραματικά στην περίπτωση που οι νταμπλούχοι Ελλάδας δεν καταφέρουν να πάρουν κάτι από τον αγώνα με τον Άγιαξ και γνωρίσουν την ήττα, αφού ήδη θα έχουν απωλέσει μία θέση, μια και οι Ολλανδοί θα τους έχουν προσπεράσει στη βαθμολογία, μετά τη δεύτερη νίκη τους στο Champions League, κόντρα στη Βιγιαρεάλ (6 βαθμοί).

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στην League Phase

Βέβαια, ορατό είναι το ενδεχόμενο η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League να κριθεί στην ισοβαθμία, κάτι που έγινε και την περσινή σεζόν. Σε μία τέτοια περίπτωση, πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε ομάδα.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια ισοβαθμίας: