Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν τη νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες»

Σημαντική νίκη πήρε το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ολυμπιακός επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή League Phase του Champions League και μάλιστα ήταν συνεχόμενη, μετά το «διπλό» στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι και αύξησαν τις ελπίδες τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, αφού μόλις στο 2ο λεπτό, ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ με μία καρφωτή κεφαλιά από την «καρδιά» της γερμανικής άμυνας, έπειτα από κόρνερ του Ροντινέι.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος μπακ ήταν ο «δημιουργός» και του δεύτερου τέρματος των γηπεδούχων, μια και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, έκανε την μπαλιά στον Μεντί Ταρέμι που έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας της Μπάγερ και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.