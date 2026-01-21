Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν τη νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες»
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 21 Ιανουαρίου 2026, 00:14
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν τη νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες»

Σημαντική νίκη πήρε το βράδυ της Τρίτης (20/01) ο Ολυμπιακός επικρατώντας 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη δεύτερη νίκη τους στη φετινή League Phase του Champions League και μάλιστα ήταν συνεχόμενη, μετά το «διπλό» στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι και αύξησαν τις ελπίδες τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, αφού μόλις στο 2ο λεπτό, ο Κοστίνια άνοιξε το σκορ με μία καρφωτή κεφαλιά από την «καρδιά» της γερμανικής άμυνας, έπειτα από κόρνερ του Ροντινέι.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος μπακ ήταν ο «δημιουργός» και του δεύτερου τέρματος των γηπεδούχων, μια και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, έκανε την μπαλιά στον Μεντί Ταρέμι που έφυγε στην «πλάτη» της άμυνας της Μπάγερ και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

UCL: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν | Το 1-0 με τον Κοστίνια!

UCL: Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν | Το 2-0 με τον Ταρέμι!



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: MVP ο Τζολάκης - «Θέλουμε πολύ να πάμε στην επόμενη φάση»
52 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: MVP ο Τζολάκης - «Θέλουμε πολύ να πάμε στην επόμενη φάση»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: «Οι φίλοι της ομάδας ξέρουν!» - Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν
59 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Μπασκόνια: «Οι φίλοι της ομάδας ξέρουν!» - Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν τη νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες»
1 ώρα πριν Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0: Τα «ερυθρόλευκα» γκολ που έφεραν τη νίκη κόντρα στις «ασπιρίνες»
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!
2 ώρες πριν Champions League: Άρσεναλ δίχως… φρένα και στο Μιλάνο, έκανε το «7 στα 7» - Όλα τα αποτελέσματα!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved