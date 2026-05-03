ΠΑΟΚ – Περιστέρι 91-79: Έκανε το πρώτο βήμα με «καυτό» Μέλβιν

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης άφησε πίσω της την απογοήτευση από τον χαμένο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στην Μπιλμπάο και παρουσιάστηκε ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον «Δικέφαλο» ήταν ο Μέλβιν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους και οδήγησε τους γηπεδούχους στο πρώτο βήμα πρόκρισης για τα ημιτελικά.

Από την πλευρά του Περιστερίου Betsson, ξεχώρισε ο Τάι Νίκολς, που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 32 πόντους, κρατώντας σε αρκετά σημεία της αναμέτρησης την ομάδα του μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Περιστέρι, όπου την Τετάρτη (6/5, 19:00) ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» την πρόκριση στα ημιτελικά, ενώ οι γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να ισοφαρίσουν και να παραμείνουν ζωντανοί στη σειρά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Αμυντική αποτελεσματικότητα και επιθετική ευστοχία από τον Μέλβιν, το έργο του οποίου στήριξαν οι Μουρ, Περσίδης, έβαλαν τον ΠΑΟΚ σε θέση… οδηγού από την εκκίνηση του ματς. Ο «Δικέφαλος» προηγήθηκε στο 3’ με 7-3 και στο 6’ με 18-10. Συντήρησε τη διαφορά του γύρω από το ίδιο, περίπου, επίπεδο ως το 8’ (22-15), όταν το Περιστέρι, έχοντας εκτελεστές τους Νίκολς, Χάρις, Καρντένας, Βαν Τούμπεργκεν, «έγραψε» επιμέρους 7-17 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με +3 (29-32).

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, «πυροβολώντας» από τα 6.75 με τους Ταϊρί, Περσίδη, Φίλλιο, ανέτρεψε το εις βάρος του σκηνικό (15’ 38-34) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +7 (20’ 48-41).

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου, με συνεχείς πόντους από τον Νίκολς, το Περιστέρι «έτρεξε» σερί 0-8 και «γύρισε» ξανά το παιχνίδι (48-49). Με τη συνδρομή, δε, των Πέιν, Βαν Τούμπεργκεν, Χάρις, απέκτησε στο 25’ «αέρα» 5 πόντων (50-55).

Συνεχείς βολές από τους Ταϊρί (5/5), Άλεν (2/2) και ένα τρίποντο από τον Ντίμσα, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο παρκέ τον «Δικέφαλο του Βορρρά» στο 28’ με +5 (60-55). Διαφορά την οποία στο 35’ έστειλε στο +12 (79-67), αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ.

Στην επανέναρξη του παιχνιδιού η κατάσταση δε διαφοροποιήθηκε, οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο, στο 38’ πήγαν στο +13 (88-75) και «καθάρισαν» με τη νίκη.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Κατραχούρας, Σκανδαλάκης

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 48-41, 64-60, 91-79

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 29 (4), Ταϊρί 19 (1), Κόνιαρης, Ομορούγι , Περσίδης 8 (2), Φίλλιος 7 (1), Μουρ 10, Ντίμσα 8 (1).

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 32 (4), Καρντένας 13, Βαν Τούμπεργκεν 7, Πετράκης, Πέιν 11, Ιτούνας, Μουράτος , Χάρις 11 (1), Κακλαμανάκης 5, Παπαδάκης, Κάριους, Γιάνκοβιτς.