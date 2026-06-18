ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Αllwyn.

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 19 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
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Την τελευταία εβδομάδα, από τις 9 έως τις 15 Ιουνίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Καβάλα, επέλεξε το στοίχημα «Ημίχρονο/Τελικό» σε 7 αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Χιλής και τη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής και των Η.Π.Α. και κέρδισε 12.444,44 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 13 Ιουνίου, στο Σκορ 6 της 1ης ιπποδρομίας από το Uttoxeter, ένας νικητής κέρδισε 2.697 ευρώ.

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