ΑΕΚ: Πέταξε για… BCL Final Four 2026 – Πάνω από 1000 οπαδοί στο πλευρό της

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε για την Καταλονία, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League – Πάνω από 1000 οπαδούς θα έχει στο πλευρό της στον ημιτελικό με τη Μάλαγα.

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Μπανταλόνα, όπου 7-9 Μαΐου θα διεξαχθεί το BCL Final Four 2026

Η «Ένωση» μπαίνει στη μάχη των ημιτελικών την Πέμπτη (7/5, 22:00), αντιμετωπίζοντας τη Μάλαγα, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (9/5, 21:00). Εκεί θα βρεθεί και ο νικητής της αναμέτρησης Ρίτας – Τενερίφη (7/5, 19:00).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ταξιδεύει στην Ισπανία με στόχο το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Σε αυτή την προσπάθεια, θα έχει και τη δυναμική στήριξη των οπαδών της, καθώς περισσότεροι από 1.000 «κιτρινόμαυροι» αναμένεται να δώσουν το «παρών» στον ημιτελικό απέναντι στη Μάλαγα, ενισχύοντας την προσπάθεια των παικτών.

Ο αριθμός των φιλάθλων ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό, ενώ ήδη αρκετοί έχουν φτάσει στην Μπανταλόνα, είτε αεροπορικώς είτε οδικώς από την Ελλάδα. Με τα τωρινά δεδομένα, η ΑΕΚ φαίνεται πως θα έχει την υπεροχή και στις εξέδρες, καθώς οι φίλοι της Μάλαγα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.

