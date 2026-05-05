Μάλαγα: Πονοκέφαλος ενόψει ΑΕΚ

Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο της Μάλαγα ενόψει του Final 4 του BCL, με τρεις παίκτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και να κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ (7/5, 22:00). 

Πονοκέφαλος στη Μάλαγα λίγο πριν τη μεγάλη μάχη με την ΑΕΚ για το Final 4 του BCL (7/5, 22:00), με τρεις παίκτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και να δίνουν τη δική τους μάχη για να προλάβουν το παιχνίδι κόντρα στην «Ένωση».

Συγκεκριμένα, στα «πιτς» βρίσκονται οι Νιχάντ Τζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι, με τον προπονητή των Ισπανών, Ίμπον Ναβάρο, να μιλάει για την κατάσταση των τριών παικτών του λέγοντας:

«Θα δούμε αν Τίλι μπορεί να κάνει κάτι αυτή την Τρίτη (05/05) και θα αξιολογήσουμε την πιθανότητα να τον έχουμε στις επιλογές μας, ανάλογα και με την κατάσταση των άλλων παικτών.
Παράλληλα, θα δούμε πώς θα τα πάει ο Ντουάρτε με την ίωση και το χτύπημα που έχει υποστεί στο δάχτυλό του. Ο Τζέντοβιτς θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για διερευνήσουμε την κατάστασή του.

Αν όλα πάνε καλά, θα το συζητήσουμε μαζί του, καθώς θέλει να προσπαθήσει να ενσωματωθεί στην ομάδα, αλλά υπάρχει πολύ υψηλό ρίσκο. Θα αναζητήσουμε 12 παίκτες που είναι σε φόρμα και διαθέσιμοι και θα δώσουμε μάχη μαζί τους».

