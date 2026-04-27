Μαρούσι για Λιόλιο: «Δεν θα συγκαλυφθεί η μπόχα»

Με ανακοίνωσή της η ομάδα του Αμαρουσίου ξεκαθάρισε πως θα πάει το θέμα του Βαγγέλη Λιόλιου μέχρι το τέλος.

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Μαρούσι εξέθεσε και πάλι τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε τις πρώτες αντιδράσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), που αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου της ομάδας μας, δήλωσε ότι θα περάσει στην αντεπίθεση… και ότι θα καταθέσει άμεσα μηνύσεις περί δήθεν παραβίασης των προσωπικών του δεδομένων κατά των Ηλία Παπαθεοδώρου, Δήμου Στασινόπουλου, Φάνη Ταρνατώρου. Μάλλον έχει ΑΣΘΕΝΗ μνήμη.

Αφού ο Πρόεδρος της ΕΟΚ λησμόνησε ότι:

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, μόλις πριν 5 μήνες περίπου, το ΔΣ της ΕΟΚ θεώρησε ότι παραβιάζονται ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις με την αποστολή ενός γραπτού μηνύματος (SMS) από τον Πρόεδρο της ΚΑΕ μας προς διαιτητή μπάσκετ και ακολούθως παρέπεμψε τον σχετικό φάκελο στην Επιτροπή Δεοντολογίας, στο Αθλητικό Εισαγγελέα και σε άλλα θεσμικά όργανα. Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 με την υπ. αριθμόν 783 απόφαση του ο πρόεδρος και το ΔΣ της ΕΟΚ παρέπεμψαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας τον Πρόεδρο της ΚΑΕ μας με αποδεικτικό υλικό γραπτά μηνύματα (SMS) του προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Τα δε μηνύματα δημοσιοποιήθηκαν από το ΔΣ της ΕΟΚ.

ΔΙΕΡΩΤΟΜΑΣΤΕ :

Ο Ευάγγελος Λιόλιος και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. παραβίασαν τα προσωπικά δεδομένα του Προέδρου της ΚΑΕ; Καταστρατήγησαν τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων; Διέπραξαν ποινικό αδίκημα ο πρόεδρος της ΕΟΚ και τα μέλη του ΔΣ αξιολογώντας και χρησιμοποιώντας τα sms του Προέδρου της ΚΑΕ και του […].

Το συμπέρασμα είναι, όμως, ένα:

ΟΤΑΝ τα γραπτά μηνύματα αφορούν τρίτα πρόσωπα είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα.

ΟΤΑΝ τα γραπτά μηνύματα αφορούν τους ιδίους και αποκαλύπτουν συμπεριφορές, που πρέπει να ερευνηθούν ποινικά και πειθαρχικά, ΤΟΤΕ τα γραπτά μηνύματα αναβαθμίζονται σε προσωπικά δεδομένα, για να συγκαλυφθεί η ΜΠΟΧΑ .