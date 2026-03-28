Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»

Ο «γκάγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας, με την οποία τον συνέδεε η «χρυσή» εποχή του Άρη.

Ήταν ο πρώτος που αναφερόταν στο «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Ο Νίκος Γκάλης σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ, με τον τρόπο που η Μαρινέλλα σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Έτσι ο «γκάγκστερ» δεν γινόταν να μην πει το δικό του «αντίο».

Ο μύθος της καλαθόσφαιρας συνδεόταν από τη «χρυσή» εποχή του Άρη με τη Μαρινέλλα και την αποχαιρέτησε μέσω social media. Κάνοντας λόγο για σπουδαία καλλιτέχνιδα και αληθινή κυρία.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία…

Θα μείνει αξέχαστη!

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».