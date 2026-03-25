Γκάλης: «Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται...»

Οnsports Team

Ο Νίκος Γκάλης ευχήθηκε στον Άρη για τα 112 χρόνια ζωής που συμπληρώνει σήμερα από την ίδρυσή του.

Τα 112 χρόνια ζωής συμπληρώνει την Τετάρτη (25/3) ο Άρης με τον Νίκο Γκάλη να δίνει τις δικές του ευχές για τον σύλλογο με τον οποίο έγραψε ιστορία.

Μέσω μιας ανάρτησης στα social media ο θρυλικός «γκάνγκστερ» ευχήθηκε στην ομάδα της καρδιάς του, βάζοντας και μια φωτογραφία από την εποχή που αγωνιζόταν με τα χρώματα των Θεσσαλονικών.

«Χρόνια πολλά Άρη μας, η ιστορία σου συνεχίζεται...», έγραψε ο Νίκος Γκάλης.