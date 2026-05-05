NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς

Το παιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Γουεμπανιάμα κάρφωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως στην ύστατη προσπάθεια ο Τσαμπάνιε δεν βρήκε στόχο από τα 6,75.

Για τους «λύκους», ο Ραντλ ξεχώρισε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Έντουαρντς πρόσθεσε 18 πόντους. Από την πλευρά των Σπερς, ο Χάρπερ είχε 18 πόντους και ο Καστλ 17, με τον Γουεμπανιάμα να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 11 πόντους και 15 ριμπάουντ.