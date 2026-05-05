NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν 104-102 των Σαν Αντόνιο Σπερς, κάνοντας το 1-0 στη σειρά μέσα στο Σαν Αντόνιο, στο Game 1.

NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Ο Γουεμπανιάμα κάρφωσε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όμως στην ύστατη προσπάθεια ο Τσαμπάνιε δεν βρήκε στόχο από τα 6,75.

Για τους «λύκους», ο Ραντλ ξεχώρισε με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Έντουαρντς πρόσθεσε 18 πόντους. Από την πλευρά των Σπερς, ο Χάρπερ είχε 18 πόντους και ο Καστλ 17, με τον Γουεμπανιάμα να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 11 πόντους και 15 ριμπάουντ.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
09:18 NBA

NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς

09:09 NBA

Νιου Γιόρκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 137-98: Τα highlights του αγώνα

08:54 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/05) - «Ραψωδία βόλεϊ»

08:39 NBA

NBA: Εμφατική νίκη για τους Νικς και 1-0 η σειρά με 76ερς

08:15 EUROLEAGUE

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

07:46 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ήρθε σε συμφωνία με παίκτη της Μονακό

04:55 ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής»

02:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπόκα Τζούνιορς: Στο στόχαστρο οι Νεϊμάρ – Ντιμπάλα

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον σταμάτησε την Μάντσεστερ Σίτι και κάνει δώρο το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ!

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Ρόμα διέλυσε τη Φιορεντίνα και απειλεί την Γιουβέντους για το Champions League

23:29 EUROLEAGUE

Τίτλοι τέλους για τον μαχητή Ακίλε Πολονάρα: Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ

23:06 OPINION

Ηρωισμός κι ας μην έχει αντίκρισμα, απολογισμός που έγινε για να γίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας