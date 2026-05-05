· Νιου Γιορκ Νικς · Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA: Εμφατική νίκη για τους Νικς και 1-0 η σειρά με 76ερς

Οι Νικς διέλυσαν τους 76ερς και έκαναν το πρώτο βήμα στα ημιτελικά της Ανατολής με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράνσον.

Οι Νεοϋορκέζοι κυριάρχησαν απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, φτάνοντας σε επιβλητική νίκη με 137-98 στο Game 1 της σειράς των ημιτελικών της Ανατολικής περιφέρειας.

Οι Νικς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 33-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ με επιμέρους σκορ 41-26 στη δεύτερη, πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 23 πόντων (74-51).

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να επιτρέψουν στους Σίξερς να μειώσουν κάτω από τους 20 πόντους, φτάνοντας με άνεση στο τελικό αποτέλεσμα και το 1-0 στη σειρά.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 35 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ξεχώρισε για τους νικητές, ενώ για τους Φιλαδέλφεια 76ερς πρώτος σκόρερ ήταν ο Πολ Τζορτζ με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

