NBA: Εμφατική νίκη για τους Νικς και 1-0 η σειρά με 76ερς

Οι Νεοϋορκέζοι κυριάρχησαν απέναντι στους Φιλαδέλφεια 76ερς, φτάνοντας σε επιβλητική νίκη με 137-98 στο Game 1 της σειράς των ημιτελικών της Ανατολικής περιφέρειας.

Οι Νικς μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 33-25 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ με επιμέρους σκορ 41-26 στη δεύτερη, πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά 23 πόντων (74-51).

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο, χωρίς να επιτρέψουν στους Σίξερς να μειώσουν κάτω από τους 20 πόντους, φτάνοντας με άνεση στο τελικό αποτέλεσμα και το 1-0 στη σειρά.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον με 35 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ ξεχώρισε για τους νικητές, ενώ για τους Φιλαδέλφεια 76ερς πρώτος σκόρερ ήταν ο Πολ Τζορτζ με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.