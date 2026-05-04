NBA: Τέλος ο Τζαμάλ Μόσλεϊ από τους Μάτζικ

Οι Ορλάντο Μάτζικ δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους στα φετινά playoffs του ΝΒΑ, καθώς αποκλείστηκαν από τους Ντιτρόιτ Πίστονς στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, παρότι είχαν προηγηθεί στη σειρά με 3-1.

Μετά από αυτή την αρνητική εξέλιξη για την ομάδα, υπήρξε και η πρώτη σημαντική διοικητική απόφαση, αφού σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Τζαμάλ Μόσλεϊ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας.

Ο Αμερικανός τεχνικός βρέθηκε στον πάγκο των Μάτζικ από το 2021 έως το 2026, οδηγώντας την ομάδα σε τρεις συνεχόμενες παρουσίες στα playoffs μαζί με τον Πάολο Μπανκέρο και τους συμπαίκτες του. Ωστόσο, σε καμία από αυτές τις χρονιές δεν κατάφερε να πετύχει μια αξιοσημείωτη διάκριση, με τον σύλλογο να γνωρίζει τον αποκλεισμό στον πρώτο γύρο για τρίτη διαδοχική σεζόν.