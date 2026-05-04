NBA: Πολυζήτητος ο Άαρον Γκόρντον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Λος Άντζελες Λέικερς, Μπόστον Σέλτικς και Φοίνιξ Σανς θα προσπαθήσουν να κάνουν δικό τους τον 30χρονο φόργουορντ των Ντένβερ Νάγκετς, Άαρον Γκόρντον, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπρετ Σίεγκελ.

Το τέλος των Ντένβερ Νάγκετς στα playoffs του NBA ήρθε πρόωρα, καθώς αποκλείστηκαν 4-2 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινήσουν από νωρίς τα μεταγραφικά σενάρια στην ομάδα και ένα από τα ονόματα που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον είναι αυτό του Άαρον Γκόρντον.

Ο δημοσιογράφος Μπρετ Σίεγκελ υποστηρίζει ότι για τον Αμερικανό φόργουορντ ενδιαφέρονται αρκετές ομάδες, όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Μπόστον Σέλτικς και οι Φοίνιξ Σανς.

Ο Γκόρντον τη φετινή σεζόν σε 36 αγώνες είχε 16,2 πόντους, 5,8 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 0,6 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ σε 27,9 λεπτά συμμετοχής. Στα playoffs σε 29,8 λεπτά μέτρησε 11,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 0,3 μπλοκ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σίεγκελ:

«Αρκετές ομάδες αναμένεται να επικοινωνήσουν με τους Νάγκετς πριν από το Draft για να εκφράσουν ενδιαφέρον για τον Γκόρντον. Ομάδες όπως οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Φοίνιξ Σανς και οι Μπόστον Σέλτικς είναι μερικές από τις ομάδες που έχουν στόχο να νικήσουν άμεσα που ο Γκόρντον θα ταίριαζε».

