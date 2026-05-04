ESPN και Ουόριορς στη «μάχη» για Κερ

Ανοιχτά είναι ακόμα όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Στιβ Κερ. Τη στιγμή που ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, δημοσιεύματα στην Αμερική θέλουν το ESPN να τον πιέζει για να αναλάβει καθήκοντα.. σχολιαστή και εκείνος να το σκέφτεται πολύ σοβαρά.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στάιν τόνισε: “Πηγές του πρωταθλήματος λένε στη ‘The Stein Line’ ότι τα κορυφαία στελέχη του ESPN ασκούν έντονη πίεση στον Κερ για να προσπαθήσουν να τον πείσουν να επιστρέψει στον κόσμο της μετάδοσης του NBA, αλλά οι Γουόριορς αναμένεται να συναντηθούν με τον Κερ ήδη από τη Δευτέρα για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με την υπόθεσή του”.