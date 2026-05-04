· Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς

ESPN και Ουόριορς στη «μάχη» για Κερ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική οι «Πολεμιστές» συνεχίζουν τις συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τον έμπειρο τεχνικό, τη στιγμή που άνθρωποι του ESPN προσπαθούν να αποσπάσουν το πολυπόθητο «ναι».

ESPN και Ουόριορς στη «μάχη» για Κερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιχτά είναι ακόμα όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Στιβ Κερ. Τη στιγμή που ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, δημοσιεύματα στην Αμερική θέλουν το ESPN να τον πιέζει για να αναλάβει καθήκοντα.. σχολιαστή και εκείνος να το σκέφτεται πολύ σοβαρά.

Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Στάιν τόνισε: “Πηγές του πρωταθλήματος λένε στη ‘The Stein Line’ ότι τα κορυφαία στελέχη του ESPN ασκούν έντονη πίεση στον Κερ για να προσπαθήσουν να τον πείσουν να επιστρέψει στον κόσμο της μετάδοσης του NBA, αλλά οι Γουόριορς αναμένεται να συναντηθούν με τον Κερ ήδη από τη Δευτέρα για να συνεχίσουν τις συζητήσεις σχετικά με την υπόθεσή του”.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:59 EUROLEAGUE

Μονακό – Ολυμπιακός: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3

10:55 EUROLEAGUE

Πλήγμα στη Μακάμπι: Πρόβλημα στο δάχτυλο για τον Λόνι Γουόκερ

10:25 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Κέρδισε πέντε θέσεις στην κατάταξη, μπήκε στο Top 200 ο Σακκελαρίδης

10:19 NBA

ESPN και Ουόριορς στη «μάχη» για Κερ

09:48 SUPER LEAGUE

Μεϊτέ: «Τρεις ακόμα τελικοί»

09:43 MVP

Τι να ακούσεις στο Spotify όταν γυμνάζεσαι μόνος

09:39 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: «Έσφιξε» τα δόντια ο Στρακόσα, έπαιξε με ενοχλήσεις | Αναμονή για την κατάστασή του

09:17 OPINION

Επαιξε για την ιστορία του, έδωσε απαντήσεις, αλλά ….καμία περηφάνια!

08:53 NBA

NBA Playoffs: Οι Καβαλίερς προκρίθηκαν στο Game 7 με καθοριστικό Τζάρετ Άλεν

08:15 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τελικοί Volley League, πράξη τρίτη - Η ώρα και το κανάλι

07:44 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: Δεν δίνει εισιτήρια στη Ρεάλ για το Game 3

05:03 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παγωτά: Ακριβότερα φέτος - Πόσο θα πληρώνουμε σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας