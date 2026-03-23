Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Αφαιρέθηκε η τεχνική ποινή του Ντόντσιτς, αγωνίζεται κανονικά κόντρα στους Πίστονς
Οnsports Τeam 23 Μαρτίου 2026, 09:56
NBA / Λος Άντζελες Λέικερς / Ορλάντο Μάτζικ

NBA: Αφαιρέθηκε η τεχνική ποινή του Ντόντσιτς, αγωνίζεται κανονικά κόντρα στους Πίστονς

Η Λίγκα αποφάσισε να αποσύρει την τεχνική ποινή που είχε δεχθεί ο Σλοβένος σούπερ σταρ στην αναμέτρηση με τους Ορλάντο Μάτζικ και πλέον αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. 

Η λεκτική διαμάχη που είχε ο Λούκα Ντόντσιτς με τον Γκόγκα Μπιτάντζε, στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ορλάντο Μάτζικ, "οδήγησε" τους διαιτητές στο να χρεώσουν με τεχνική ποινή τον Σλοβένο σούπερ σταρ με αποτέλεσμα ο ηγέτης των Λέικερς να μείνει εκτός για τον αγώνα με τους Ντιτρότι Πίστονς. 

Πριν από λίγο όμως έγινε γνωστό πως η Λίγκα αποφάσισε να... αποσύρει την τεχνική ποινή που έδωσαν οι διαιτητές στον Λούκα Ντόντσιτς, με αποτέλεσμα ο Σλοβένος να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στα "Πιστόνια". 

 

 



ΜΠΑΣΚΕΤ
Πασκουάλ: «Δε θα πάρουμε άλλον παίκτη»
4 λεπτά πριν Πασκουάλ: «Δε θα πάρουμε άλλον παίκτη»
ΜΠΑΣΚΕΤ
March Madness: Πιτίνο και Λιοτόπουλος συνεχίζουν ακάθεκτοι στους «16» (vid)
13 λεπτά πριν March Madness: Πιτίνο και Λιοτόπουλος συνεχίζουν ακάθεκτοι στους «16» (vid)
EUROLEAGUE
Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της EuroLeague»
30 λεπτά πριν Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της EuroLeague»
OPINION
Η ΑΕΚ πέτυχε κάτι μεγαλύτερο από το +2 και το +3 πριν τα playoffs
56 λεπτά πριν Η ΑΕΚ πέτυχε κάτι μεγαλύτερο από το +2 και το +3 πριν τα playoffs
