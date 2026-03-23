NBA: Αφαιρέθηκε η τεχνική ποινή του Ντόντσιτς, αγωνίζεται κανονικά κόντρα στους Πίστονς

Η Λίγκα αποφάσισε να αποσύρει την τεχνική ποινή που είχε δεχθεί ο Σλοβένος σούπερ σταρ στην αναμέτρηση με τους Ορλάντο Μάτζικ και πλέον αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Η λεκτική διαμάχη που είχε ο Λούκα Ντόντσιτς με τον Γκόγκα Μπιτάντζε, στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ορλάντο Μάτζικ, "οδήγησε" τους διαιτητές στο να χρεώσουν με τεχνική ποινή τον Σλοβένο σούπερ σταρ με αποτέλεσμα ο ηγέτης των Λέικερς να μείνει εκτός για τον αγώνα με τους Ντιτρότι Πίστονς.

Πριν από λίγο όμως έγινε γνωστό πως η Λίγκα αποφάσισε να... αποσύρει την τεχνική ποινή που έδωσαν οι διαιτητές στον Λούκα Ντόντσιτς, με αποτέλεσμα ο Σλοβένος να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στα "Πιστόνια".