ΝΒΑ: Σημάδια… ζωής από Μπακς - Πέρασαν από Φοίνιξ χωρίς Γιάννη - Τα αποτελέσματα και τα highlights

AP Photo/Rick Scuteri

Onsports Team

Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν μια σπουδαία εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στους Φοίνιξ Σανς 105-108, παρά το γεγονός ότι για ακόμη ένα παιχνίδι στερήθηκαν τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα «Ελάφια» στάθηκαν ανταγωνιστικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και στο τέλος κατάφεραν να πάρουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα, διατηρώντας ζωντανές, έστω και λιγοστές, τις πιθανότητές τους για συμμετοχή στο play in tournament.

Με τη νίκη αυτή, οι Μπακς ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 28-41 και παρότι η είσοδος στην post season παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, δεν έχουν ακόμη αποκλειστεί μαθηματικά. Κορυφαίος για τους Μιλγουόκι Μπακς ήταν ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από πλευράς Σανς ξεχώρισε ο Κόλιν Γκιλέσπι με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Σ’ ένα άλλο εντυπωσιακό παιχνίδι, οι Λος Άντζελες Λέικερς απέδρασαν με δραματικό τρόπο από την έδρα των Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας 105-104, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λουκ Κενάρντ. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς της χρονιάς, με τους «Λιμνάνθρωπους» να παίρνουν τη νίκη στην τελευταία φάση, χάρη σε buzzer beater.

Λίγο πριν τη λήξη, στα 50 δευτερόλεπτα, οι Μάτζικ προηγήθηκαν 104-99, όμως ο Όστιν Ριβς και ο Ντεάντρε Έιτον, ευστοχώντας σε 1 από 2 βολές ο καθένας, μείωσαν 104-102. Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι υπέπεσαν σε καθοριστικά λάθη, αρχικά με τον Πάολο Μπανκέρο να μην μπορεί να ελέγξει την μπάλα στην επαναφορά, φάση που εξετάστηκε και κατέληξε σε κατοχή για τους Λέικερς.

Στη συνέχεια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρέθηκε μόνος κάτω από το καλάθι και δέχθηκε επαφή από τον Μπανκέρο που δεν καταλογίστηκε, ωστόσο η κατοχή παρέμεινε στους φιλοξενούμενους, καθώς η μπάλα βγήκε εκτός από τα χέρια του Ιταλού φόργουορντ.

Στην καθοριστική φάση, η άμυνα των Μάτζικ αδράνησε, ο Μάρκους Σμαρτ εντόπισε τον Λουκ Κενάρντ ελεύθερο και εκείνος με εύστοχο τρίποντο στην εκπνοή χάρισε μια σπουδαία νίκη στους Λέικερς.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς με 33 πόντους, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, την ώρα που για τους Μάτζικ ξεχώρισε ο Πάολο Μπανκέρο με 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 111-132

Σάρλοτ Χόρνετς - Μέμφις Γκρίζλις 124-101

Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 106-111

Ορλάντο Μάτζικ - Λος Άντζελες Λέικερς 104-105

Ατλάντα Χοκς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς 126-110

Χιούστον Ρόκετς - Μαϊάμι Χιτ 123-122

Σαν Αντόνιο Σπερς - Ιντιάνα Πέισερς 134-119

Ντάλας Μάβερικς - Λος Άντζελες Κλίπερς 131-138 (παρ.)

Γιούτα Τζαζ - Φιλαδέλφεια 76ερς 116-126

Φοίνιξ Σανς - Μιλγουόκι Μπακς 105-108