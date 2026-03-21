NBA: Οι Ρόκετς «φρέναραν» τους Χοκς, ανατροπή για τους Σέλτικς – Όλα τα αποτελέσματα (21/03)

Δείτε όλα όσα έγιναν στους αγώνες του NBA, τα οποία έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/03), όπου ξεχώρισε η νίκη των Ρόκετς επί των Χοκς, οι οποίοι ηττήθηκαν μετά από 11 διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.

Το Χιούστον έβαλε τέλος στο εντυπωσιακό σερί της Ατλάντα, καθώς επικράτησε με 117-95.

Πρωταγωνιστής για τις «Ρουκέτες» ήταν ο Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, με τον Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ να ακολουθεί προσθέτοντας άλλους 23. Οι Ρόκετς επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους στο δεύτερο ημίχρονο και ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, όπου με επιμέρους σκορ 39-22 «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Οι Σέλτικς έβγαλαν αντίδραση στα κρίσιμα σημεία κι επικράτησαν με 117-112 των Γκρίζλις, διευρύνοντας το σερί τους στις τέσσερις διαδοχικές νίκες. Καθοριστικός ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, που ηγήθηκε επιθετικά με 30 πόντους, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν και οι Λούκα Γκάρζα με 22 και Πέιτον Πρίτσαρντ με 19. Παρά τα προβλήματα στην επίθεση και τα λάθη που χαρακτήρισε την εικόνα της για τρεις περιόδους, η Βοστώνη βρέθηκε πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά. Ένα σερί 10 διαδοχικών πόντων στο φινάλε, όμως, αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει τη νίκη.

Στη Νέα Υόρκη, οι Νικς συνέχισαν την κυριαρχία τους κόντρα στους «συμπολίτες», Νετς, επικρατώντας οριακά με 93-92. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τζέιλεν Μπράνσον, που πρόσθεσε 17 πόντους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA Νετς - Νικς 92-93



Πίστονς - Ουόριορς 115-101





Ρόκετς - Χοκς 117-95





Γκρίζλις - Σέλτικς 112-117





Τίμπεργουλβς - Μπλέιζερς 104-108





Νάγκετς - Ράπτορς 121-115