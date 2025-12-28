Ομάδες

ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς
Print screen / Youtube
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 17:25
NBA / Νιου Ορλίνς Πέλικανς / Φοίνιξ Σανς

ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς

Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (28/12) στον αγώνα μεταξύ των Πέλικανς και των Σανς, όταν το παρκέ της Νέας Ορλεάνης μετατράπηκε κυριολεκτικά σε… ρινγκ.

Όλα ξεκίνησαν 2:06 πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν ο Χοσέ Αλβαράδο χρεώθηκε με φάουλ για σπρώξιμο και ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον πανύψηλο αντίπαλό του Μαρκ Ουίλιαμς.

Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο παίκτες να ανταλλάσσουν 6-7 μπουνιές σε ένα πρωτοφανές σκηνικό για αγώνα NBA.

Οι Αλβαράδο και Ουίλιαμς αποβλήθηκαν άμεσα από το παιχνίδι, ενώ αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσουν και αυστηρότερες πειθαρχικές κυρώσεις από το NBA για το περιστατικό.


