Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το Depth Chart του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» έκαναν… θόρυβο σε όλη την Ευρώπη με την απόκτηση του NHD, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πλέον στα χέρια του ένα απίστευτο μπασκετικό «οπλοστάσιο».

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης όλη η Ευρώπη παραμιλάει με την νέα εντυπωσιακή μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού.

Το «τριφύλλι» με κινήσεις σεμιναριακού επιπέδου, στο μεταγραφικό κομμάτι, έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους για να υπερκεράσουν τα όποια εμπόδια αλλά και για να κάμψουν τις όποιες αντιστάσεις, έτσι ώστε ο Αμερικανός σούπερ σταρ να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει άμεσα τη διαφορά και το σημαντικότερο είναι ότι πρόκειται για ένα «πολυεργαλείο» πολυτελείας, το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Με το απίστευτο ταλέντο του να δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή του να τον χρησιμοποιήσει με πολλούς τρόπους, σε διάφορες θέσεις, σε άμυνα και επίπεδο.

Με το depth chart του Παναθηναϊκού να παίρνει μια τελείως διαφορετική εικόνα.

Το Depth Chart του Παναθηναϊκού