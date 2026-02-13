Σοκ στην Παρτιζάν: Θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ ο Οσετκόφσκι

Οnsports Τeam

Σε σοκ βρίσκονται άπαντες στην ομάδα της Παρτιζάν, με τους ανθρώπους της να ειδοποιούνται πως ο Ντίλαν Οσετκόφσκι βρέθηκε θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ.

Εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της Παρτιζάν έμεινε ο Ντίλαν Οσετκόφκσι, καθώς ο παίκτης της ομάδας του Βελιγραδίου βρέθηκε θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ.

Όπως ενημέρωσε χαρακτηριστικά η ομάδα, ο Αμερικανός φόργουορντ θα μείνει μακριά από τα παρκέ, μέχρι νεοτέρας, καθώς η υπηρεσία αντιντόπινγκ του επέβαλλε ποινή αποκλεισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ενημέρωση των «ασπρόμαυρων»...: «Η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων».