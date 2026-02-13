Τσαρούχα στο ντέρμπι, Μαγκλογιάννης στο «Ιβανώφειο»

Οnsports Τeam

Η Βάσω Τσαρούχα ορίστηκε από την ΕΟΚ ως πρώτη διαιτητής στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τον Στέφανο Μαγκλογιάννη να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και τους Συμεωνίδη, Μαλαμά και Λιαρομμάτη να «σφυρίζουν» στο T-Center τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό.

Αναλυτικά:

Σάββατο 14/2

Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)