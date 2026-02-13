Τσαρούχα στο ντέρμπι, Μαγκλογιάννης στο «Ιβανώφειο»
Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τις διαιτητικές τριάδες των αναμετρήσεων της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Η Βάσω Τσαρούχα ορίστηκε από την ΕΟΚ ως πρώτη διαιτητής στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τον Στέφανο Μαγκλογιάννη να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο και τους Συμεωνίδη, Μαλαμά και Λιαρομμάτη να «σφυρίζουν» στο T-Center τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό.
Αναλυτικά:
Σάββατο 14/2
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)
Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσιμπούρης-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
Κυριακή 15/2
Telecom 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Μαλαμάς-Λιαρομμάτης (Ζώης)