ΠΑΟΚ: Επίσκεψη στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη Νέα Τούμπα
Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αποτελούμενη από την Μαρία Γκοντσάροβα, τον Μάριο Τσάκα και τον Γιάννη Δημογιάννη, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εκεί υπήρξε συνάντηση με την περιφερειάρχη, Αθηνά Αηδονά. Στη σύσκεψη παρών ήταν και ο γενικός γραμματέας, Νίκος Ιωάννου, καθώς και ο επιστημονικός συνεργάτης, Κώστας Μπέφας. Θέμα συζήτησης ήταν η συνεργασία των δύο πλευρών για τον περιβάλλοντα χώρο του νέου γηπέδου της Τούμπας και τα έργα ανάπλασης της περιοχής.
Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από την πλευρά της Περιφέρειας υπάρχει πολύ θετικό πνεύμα και διάθεση να γίνουν όσα πρέπει για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μέσα στο μήνα θα επικαιροποιηθούν οι τεχνικοί υπάλληλοι της Περιφέρειας, οι οποίοι θα συνεργαστούν με ομάδα μελετητών της ΠΑΕ, προκειμένου να μην καθυστερήσει η ωρίμανση των μελετών. Ταυτόχρονα υπήρξε η δέσμευση για την κάλυψη όλου του αναγκαίου ποσού για τα έργα που πρέπει να γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο (υπογειοποίηση κ.α.), αλλά και το ότι η Περιφέρεια μπορεί να ανταποκριθεί στους χρόνους που τέθηκαν από την ΠΑΕ.