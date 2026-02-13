Ομάδες

Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn
Οnsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:31
Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς

Η Allwyn εγκαινιάζει τη νέα εποχή στη διασκέδαση με το Instant Win, τη συναρπαστική εμπειρία που μοιράζει σε χιλιάδες τυχερούς κέρδη στη στιγμή.

Με το Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn έχουν, για πρώτη φορά, την ευκαιρία να διεκδικήσουν άμεσα κέρδη μέχρι 500 ευρώ ακόμα και δωρεάν, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στη στιγμή για το αν βρίσκονται ανάμεσα στους χιλιάδες νικητές που θα αναδείξει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου.

Η νέα εποχή της Allwyn έχει ξεκινήσει δυναμικά και το Instant Win αποτελεί την πρώτη από τις πολλές συναρπαστικές εμπειρίες που έρχονται, με περισσότερη διασκέδαση και περισσότερα κέρδη για τους πελάτες τω καταστημάτων Allwyn.

Περισσότερες πληροφορίες στα καταστήματα Allwyn και στο Allwyn.gr.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα



