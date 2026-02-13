Εθνική Ελλάδας: Φιλικό στο Φάληρο με Παραγουάη

Eurokinissi Sports

Φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Παραγουάη θα δώσει στα τέλη του Μαρτίου η Εθνική Ελλάδας.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ΕΠΟ, η εθνική μας ομάδα θα υποδεχθεί τους Λατίνους, την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», με ώρα έναρξης στις 21:00.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται η διεξαγωγή φιλικού αγώνα της Εθνικής Ανδρών με την αντίστοιχη της Παραγουάης, ύστερα από συμφωνία των δύο Ομοσπονδιών. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", με προγραμματισμένη ώρα έναρξης 21:00.

Οι δύο Ομάδες θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και συγκεκριμένα ύστερα από 16 χρόνια, όταν στις 2 Ιουνίου 2010 η Παραγουάη επικράτησε 2-0 της Ελλάδας σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο Stadion Schützenwiese στην Ελβετία, στο πλαίσιο προετοιμασίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010. Σκόρερ του μοναδικού έως σήμερα αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν οι Βέρα (9'), Μπάριος (25')».