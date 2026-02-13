Βίντεο από το συγκινητικό standing ovation στον Νίκολα Τόπιτς

Onsports Team

Ο άσος των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο, πάτησε παρκέ απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς και γνώρισε την αποθέωση

Ο Νίκολα Τόπιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/02), αφού πάτησε παρκέ για πρώτη φορά σε αγώνα NBA μετά τη διάγνωση με καρκίνο των όρχεων, τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο Σέρβος γκαρντ, ο οποίος είχε επιλεγεί στο νούμερο 12 του Ντραφτ του 2024, πέρασε στον αγώνα στα τέλη της πρώτης περιόδου και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, με παίκτες, προπονητές και χιλιάδες κόσμου να τού χαρίζουν ένα συγκινητικό standing ovation.

Ο Τόπιτς είχε χάσει την πρώτη του χρονιά στον «μαγικό κόσμο», λόγω ρήξης πρόσθιου χιαστού.

Ο Τόπιτς άρχισε χημειοθεραπείες αμέσως μετά τη διάγνωση με καρκίνο των όρχεων. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αγωνίστηκε σε δύο παιχνίδια της θυγατρικής ομάδας των Θάντερ στη G–League, τους Οκλαχόμα Σίτι Μπλου, μετρώντας 22 πόντους σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε στον αγώνα με αντίπαλο στους Μπακς, είχε 2 πόντους με 1/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα και 3 ριμπάουντ.