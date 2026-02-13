Ομάδες

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:41
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες

Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση στον αγώνα κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και δεν θα είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον 20 μέρες.

Πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού στο ματς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Έκανε μαγνητική η οποία φανέρωσε πρόβλημα που θα τον κρατήσει εκτός για τρεις εβδομάδες.

Έχει υποστεί θλάση, μένοντας εκτός μέχρι τις αρχές του Μάρτη. Κάτι που σημαίνει πως ο Πέλκας θα χάσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ (15/2, εντός), τα δύο παιχνίδια με τη Θέλτα (19/2 εντός και 26/2 εκτός) για τα Play Off του UEFA Europa League και τους αγώνες πρωταθλήματος με ΑΕΛ (22/2 εκτός), Asteras Aktor (1/3 εντός), Κηφισιά (4/3 εκτός) και Ολυμπιακό (8/3 εκτός).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει, επίσης για τις δυο επόμενες εβδομάδες στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κίριλ Ντεσπόντοφ ενώ παραμένει άγνωστο το πότε ακριβώς θα επανέρθει ο Λούκας Ιβανούσετς ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ από τα μέσα Δεκέμβρη.

Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές υποβλήθηκαν σε θεραπεία και φυσικά δεν υπολογίζονται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (Κυριακή 15/2, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League.



