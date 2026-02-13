Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζει να γράφει ιστορία ο Σλούκας - 100 «πράσινες» συμμετοχές στη Euroleague

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Ακόμη ένα σπουδαίο ορόσημο προστέθηκε στη λαμπρή διαδρομή του Κώστα Σλούκα, ο οποίος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» ήρθε από τον πάγκο στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε στο «Telekom Center Athens», όμως η είσοδός του στο παρκέ ήταν αρκετή για να σηματοδοτήσει το ιστορικό ορόσημο. Η βραδιά απέκτησε ξεχωριστή συμβολική αξία για τον ίδιο και τον σύλλογο.

Με το που πάτησε παρκέ, ο Σλούκας έφτασε τις 100 εμφανίσεις στη διοργάνωση με τα πράσινα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα, την ποιότητα και τον ηγετικό του ρόλο στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένας παίκτης που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες στιγμές και καθοριστικές παρουσίες, συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Η «πράσινη» ΚΑΕ τίμησε το επίτευγμα με μήνυμα γεμάτο νόημα: «Ο αρχηγός μας, Κώστας Σλούκας, έφτασε τα 100 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό AKTOR στην EuroLeague. Ένας… αιώνας γεμάτος ηγετικότητα, πάθος και αξέχαστες στιγμές στο υψηλότερο επίπεδο. Σε πολλά ακόμη!».