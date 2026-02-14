Δύο μέτρα και δύο σταθμά: Φάουλ στον Γκραντ, τίποτα στον Μπόλντγουιν

Onsports Team

Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα οι διαιτητές πήραν διαφορετικές αποφάσεις, κρίνοντας το νικητή με τον διαφορετικό τρόπο που σφύριξαν.

Το σκορ ήταν 78-80 με 40’’ να απομένουν. Ο Γκραντ χρεώθηκε επιθετικό φάουλ πάνω στον Μπόλντγουιν. Επειδή οι διαιτητές αποφάσισαν πως άπλωσε το πόδι του στην προσπάθεια για σουτ.

Στο σουτ νίκης της Φενέρμπαχτσε, ο Μπόλντγουιν έκανε ακριβώς το ίδιο πάνω στον Γκραντ. Άπλωσε τα πόδια του τη στιγμή του σουτ. Οι διαιτητές όμως, δεν «είδαν» φάουλ. Κρίνοντας δύο ίδιες φάσεις με διαφορετικό τρόπο. Αλλοιώνοντας έτσι τον ίδιο τον αγώνα και κρίνοντας τον τελικό νικητή καθώς αυτό συνέβη σε φάση που μπήκε νικητήριο καλάθι.