Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση

Υποχώρησε το «τριφύλλι» μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε, απέχοντας μία νίκη από την τετράδα καθώς πολλές ομάδες είναι σε απόσταση… αναπνοής – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Παναθηναϊκό AKTOR να χάνει από την Φενέρμπαχτσε στο σουτ. Αποτέλεσμα που έστειλε το «τριφύλλι» στο 16-12 και την 9η θέση. Τη στιγμή που απέχει 1 νίκη από τις θέσεις πλεονεκτήματος, καθώς επτά ομάδες βρίσκονται σε απόσταση μιας νίκης.

Στα υπόλοιπα ματς, η Ζαλγκίρις Κάουνας επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82 και ανέβηκε κι αυτή στις 16 νίκες, όσες έχουν και οι Ισραηλινοί με ματς λιγότερο. Η Μονακό επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα με το 102-92 επί της Μπασκόνια και αναρριχήθηκε κι αυτή στις 16 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επιβλήθηκε 77-73 στο Βελιγράδι της Παρτίζαν και ανέβηκε στις 17 νίκες. Τέλος η Ντουμπάι έκανε… περίπατο στο Μιλάνο με 96-78 επί της Αρμάνι.

EUROLEAGUE - 28η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου

Ολυμπιακός–Ερυθρός Αστέρας 92-86

Αναντολού Εφές–Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ–Μπάγερν Μονάχου 111-106 (παρ.)

Βαλένθια–Βιλερμπάν 82-67

Μπαρτσελόνα–Παρί 74-85

Παναθηναϊκός AKTOR–Φενερμπαχτσέ 83-85

Ζαλγκίρις Κάουνας–Χαποέλ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό–Μπασκόνια 102-92

Παρτιζάν–Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Αρμάνι Μιλάνο–Ντουμπάι 78-96

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ 20-7

Ολυμπιακός 18-9

Βαλένθια 18-10

Ρεάλ Μαδρίτης 17-11

Μπαρτσελόνα 17-11

Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11

Ζαλγκίρις Κάουνας 16-12

Μονακό 16-12

Παναθηναϊκός AKTOR 16-12

Ερυθρός Αστέρας 16-12

Ντουμπάι 14-14

Αρμάνι Μιλάνο 14-14

Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15

Βίρτους Μπολόνια 12-16

Μπάγερν Μονάχου 12-16

Παρί 9-18

Μπασκόνια 9-19

Παρτιζάν 9-19

Αναντολού Εφές 9-19

Βιλερμπάν 7-21

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (29η)

25/2

Φενερμπαχτσέ – Παρτιζάν

Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα

26/2

Ντουμπάι – Βιλερμπάν

Χαποέλ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί

Μπασκόνια – Βαλένθια

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου