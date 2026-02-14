Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 14 Φεβρουαρίου 2026, 00:26
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν

Απρόοπτο προέκυψε στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς ο Εργκίν Αταμάν ένιωσε αδιαθεσία και δεν έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός, που βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του, δεν αισθάνθηκε καλά, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας.

Τη θέση του στην αίθουσα Τύπου πήρε ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Σερέλης, εκπροσωπώντας το «τριφύλλι» στις δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Ο Αταμάν υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί με σαφήνεια η κατάστασή του και να αξιολογηθεί αν συντρέχει λόγος περαιτέρω προληπτικών μέτρων.



Ροή ειδήσεων

NBA
ΝΒΑ: Έβαλε… τέλος στην καριέρα του ο Κρις Πολ
15 λεπτά πριν ΝΒΑ: Έβαλε… τέλος στην καριέρα του ο Κρις Πολ
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
2 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν
EUROLEAGUE
Γιασικεβίτσιους: «Game changer ο Χέιζ-Ντέιβιτς και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό»
2 ώρες πριν Γιασικεβίτσιους: «Game changer ο Χέιζ-Ντέιβιτς και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved