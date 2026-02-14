Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Απρόοπτο προέκυψε στον Παναθηναϊκό AKTOR καθώς ο Εργκίν Αταμάν ένιωσε αδιαθεσία και δεν έδωσε το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι της ομάδας.

Ο Τούρκος τεχνικός, που βιώνει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο μετά την πρόσφατη απώλεια της μητέρας του, δεν αισθάνθηκε καλά, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας.

Τη θέση του στην αίθουσα Τύπου πήρε ο άμεσος συνεργάτης του, Χρήστος Σερέλης, εκπροσωπώντας το «τριφύλλι» στις δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Ο Αταμάν υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί με σαφήνεια η κατάστασή του και να αξιολογηθεί αν συντρέχει λόγος περαιτέρω προληπτικών μέτρων.