Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 23:42
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός / Φενέρμπαχτσε

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων έσωσε τον γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ο οποίος για ακόμη μια φορά θέλησε να δείξει τον χαρακτήρα του, όπως κάνει σε κάθε ματς.

Στο ματς του πρώτου γύρου, είχε σπρώξει τον Γκραντ μετά την αναμέτρηση. Σε αυτό του Telekom Center Athens, συμπεριφέρθηκε άκρως προκλητικά μετά το τέλος της αναμέτρησης την οποία και έκρινε με το καλάθι του. Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν πήγε να… τινάξει στον αέρα τη βραδιά.

Οι προκλητικές κινήσεις του Μπόλντγουιν μετά το καλάθι νίκης που σημείωσε, δυναμίτισαν το κλίμα στο γήπεδο. Μάλιστα ο Ματίας Λεσόρ έγινε έξαλλος. Μπήκε στο glass floor έξω φρενών, ζητώντας το λόγο από τον Αμερικανό για την συγκεκριμένη συμπεριφορά του.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση για να σώσουν τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είναι ξεκάθαρο πως έχει θέμα συμπεριφοράς καθώς κάνει τα ίδια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή την έδρα. Μάλιστα για να συγκρατηιεί ο Λεσόρ, έσπευσε ακόμη και η σύζυγός του για να τον ηρεμήσει. 

Ο Μπόλντγουιν χρειάστηκε να φυγαδευτεί καθώς έκανε προκλητικές κινήσεις και κατά την αποχώρησή του. Χωρίς να βρεθεί κάποιος να τον… μαζέψει απ’ την ομάδα του.

5035675.jpg

 

Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η ένταση στο φινάλε



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
21 λεπτά πριν Euroleague Βαθμολογία: Στο 16-12 ο Παναθηναϊκός AKTOR και την 9η θέση
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν
36 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ένιωσε αδιαθεσία και δεν πήγε στην συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν
EUROLEAGUE
Γιασικεβίτσιους: «Game changer ο Χέιζ-Ντέιβιτς και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό»
40 λεπτά πριν Γιασικεβίτσιους: «Game changer ο Χέιζ-Ντέιβιτς και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό»
EUROLEAGUE
Δύο μέτρα και δύο σταθμά: Φάουλ στον Γκραντ, τίποτα στον Μπόλντγουιν
43 λεπτά πριν Δύο μέτρα και δύο σταθμά: Φάουλ στον Γκραντ, τίποτα στον Μπόλντγουιν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved