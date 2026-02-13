Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

Onsports Team

Η παρέμβαση των ψυχραιμότερων έσωσε τον γκαρντ της Φενέρμπαχτσε ο οποίος για ακόμη μια φορά θέλησε να δείξει τον χαρακτήρα του, όπως κάνει σε κάθε ματς.

Στο ματς του πρώτου γύρου, είχε σπρώξει τον Γκραντ μετά την αναμέτρηση. Σε αυτό του Telekom Center Athens, συμπεριφέρθηκε άκρως προκλητικά μετά το τέλος της αναμέτρησης την οποία και έκρινε με το καλάθι του. Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν πήγε να… τινάξει στον αέρα τη βραδιά.

Οι προκλητικές κινήσεις του Μπόλντγουιν μετά το καλάθι νίκης που σημείωσε, δυναμίτισαν το κλίμα στο γήπεδο. Μάλιστα ο Ματίας Λεσόρ έγινε έξαλλος. Μπήκε στο glass floor έξω φρενών, ζητώντας το λόγο από τον Αμερικανό για την συγκεκριμένη συμπεριφορά του.

Οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στη μέση για να σώσουν τον παίκτη της Φενέρμπαχτσε, ο οποίος είναι ξεκάθαρο πως έχει θέμα συμπεριφοράς καθώς κάνει τα ίδια ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα ή την έδρα. Μάλιστα για να συγκρατηιεί ο Λεσόρ, έσπευσε ακόμη και η σύζυγός του για να τον ηρεμήσει.

Ο Μπόλντγουιν χρειάστηκε να φυγαδευτεί καθώς έκανε προκλητικές κινήσεις και κατά την αποχώρησή του. Χωρίς να βρεθεί κάποιος να τον… μαζέψει απ’ την ομάδα του.