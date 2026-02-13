Euroleague: Έβγαλε αντίδραση η Μονακό - Έριξε 100άρα στη Μπασκόνια

X / AS Monaco Basket

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας της Μπασκόνια με 102-92 και διατηρήθηκε εντός πρώτης δεκάδας. Μετά το «διπλό» στο Παρίσι στις 15 Ιανουαρίου, οι Μονεγάσκοι είχαν γνωρίσει πέντε διαδοχικές ήττες, σε ένα διάστημα όπου η πίεση είχε αυξηθεί, τόσο αγωνιστικά όσο και εξωαγωνιστικά, λόγω των οικονομικών ζητημάτων που ταλανίζουν τον σύλλογο.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, βρήκαν λύσεις στο κρίσιμο σημείο. Το επιμέρους 28-19 της τέταρτης περιόδου αποδείχθηκε καταλυτικό απέναντι σε μια Μπασκόνια που μακριά από τη Βιτόρια παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη.

Η Μονακό ανέβηκε στο 16-12 και κρατήθηκε στη 10η θέση, ενώ οι Βάσκοι υποχώρησαν στο 9-19. Στην επόμενη αγωνιστική οι Γάλλοι υποδέχονται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (26/02, 20:30), με την Μπασκόνια να φιλοξενεί τη Βαλένθια (26/02, 21:30).

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ από 16 πρόσθεσαν οι Έλι Οκόμπο και Νίκολα Μίροτιτς. Για την Μπασκόνια, που είχε 13/26 τρίποντα, ξεχώρισαν οι Τίμοθι Λουβαβού-Καμπαρό και Τρεντ Φόρεστ με 15 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92