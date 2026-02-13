Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων

Onsports Team

Οι «μπλαουγκράνα» επανεντάχθηκαν ομόφωνα ως μέλος του οργανισμού ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC, πρώην ECA έως τον Οκτώβριο).

Η Μπαρτσελόνα αποσύρθηκε επίσημα από το σχέδιο της ευρωπαϊκής Super League την περασμένη εβδομάδα, πριν υποβάλει την αίτησή της για επανένταξη στην EFC.

Η EFC, η οποία εκπροσωπεί πάνω από 800 συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, διαμορφώνει βασικές αποφάσεις για τις διοργανώσεις, τα ημερολόγια αγώνων, τα οικονομικά πλαίσια, τους κανονισμούς μεταγραφών και την εμπορική πολιτική.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της EFC και πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, υπέβαλε προσωπικά την αίτηση ένταξης της Μπαρτσελόνα στο διοικητικό συμβούλιο.

«Η EFC εξέφρασε την ικανοποίησή της και την τιμή της που καλωσορίζει την FC Μπαρτσελόνα πίσω ως τακτικό μέλος και εξέφρασε την προθυμία της να συνεργαστεί στενά με τον σύλλογο για να καθορίσει τα επόμενα βήματα και να διευκρινίσει τη συμμετοχή της εντός του οργανισμού σε αυτό το νέο στάδιο», ανακοίνωσε ο σύλλογος.

«Η Μπαρτσελόνα βλέπει αυτήν την απόφαση πολύ θετικά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους προς όφελος του ποδοσφαίρου, των διοργανώσεών της και των οπαδών της».

Η αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από τη Super League άφησε τη Ρεάλ Μαδρίτης ως τον μόνο εναπομείναντα υποστηρικτή.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με την UEFA νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τερματίζοντας την νομική τους διαμάχη.