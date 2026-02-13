Βόλεϊ: Νίκη για Παναθηναϊκό, ήττα έκπληξη για ΠΑΟΚ από Πανιώνιο
Εδραιώνεται στην κορυφή το «τριφύλλι» μετά το 3-1 σετ επί του ΟΦΗ – Ο Πανιώνιος επικράτησε «καθαρά» (3-0) του ΠΑΟΚ.
Η 15η αγωνιστική της Α1 βόλεϊ των ανδρών, άρχισε με δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΟΦΗ και παρά τις δυσκολίες κατόρθωσε να νικήσει χωρίς απώλειες με 3-1 σετ. Διατηρώντας την διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22) σε 120′
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. – 40% άριστες), Νίλσεν 13 (9/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1/2 επ.), Πρωτοψάλτης 15 (11/21 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ, 54% υπ. – 32% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος 1 (1/2 επ.), Μανδηλάρης 2 (2/3 επ.).
ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. – 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 24% υπ. – 12% άριστες), Μιχαήλοβιτς 20 (16/35 επ., 4 άσσοι), Σταθέλος 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Συναδινός (λ), Παχιαδάκης (λ, 50% υπ. – 17% άριστες), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.
Ο Πανιώνιος έκανε την έκπληξη και επικράτησε άνετα του ΠΑΟΚ. Οι «κυανέρυθροι» απέδωσαν εξαιρετικό βόλεϊ και έφτασαν στο 3-0, χωρίς να απειλούνται καθόλου από τον «Δικέφαλο».
Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-15, 25-14) σε 70′
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 19 (17/23 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 14 (14/19 επ., 70% υπ. – 30% άριστες), Μπαρμπούνης 10 (5/9 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 58% υπ. – 16% άριστες), Δανιήλ 6 (2/5 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μπάσης 7 (3/4 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ, 40% υπ. – 20% άριστες), Παλέντζας.
ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (5/8 επ., 1 άσσος), Κοκκινάκης 7 (7/16 επ., 58% υπ. – 21% άριστες), Τόρες 5 (4/7 επ., 55% υπ. – 18% άριστες), Κόλεφ 3 (3/8 επ.), Γαλιώτος, Ερνάντες 11 (11/22 επ.) / Καρασαββίδης (λ, 70% υπ. – 15% άριστες), Μιχελάκης (λ), Στεφανίδης, Μούχλιας 1 (1 άσσος, 36% υπ. – 18% άριστες).
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)
Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22))
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
20:30 Ολυμπιακός - ΑΟΠ Κηφισιάς
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
17:00 Φοίνικας Σύρου - Καλαμάτα 80
18:00 Φλοίσβος - Μίλων
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 41-16 37 -15αγ.
Μίλωνας 34-16 31
ΠΑΟΚ 34-21 29
Ολυμπιακός 33-21 29
ΟΦΗ 30-23 23
Πανιώνιος 24-32 17 -15αγ.
Καλαμάτα 80 18-32 13
Φοίνικας Σύρου 15-33 12
Κηφισιά 16-35 11
Φλοίσβος 17-33 11