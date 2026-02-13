Βόλεϊ: Νίκη για Παναθηναϊκό, ήττα έκπληξη για ΠΑΟΚ από Πανιώνιο

Onsports Team

Εδραιώνεται στην κορυφή το «τριφύλλι» μετά το 3-1 σετ επί του ΟΦΗ – Ο Πανιώνιος επικράτησε «καθαρά» (3-0) του ΠΑΟΚ.

Η 15η αγωνιστική της Α1 βόλεϊ των ανδρών, άρχισε με δύο αναμετρήσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον ΟΦΗ και παρά τις δυσκολίες κατόρθωσε να νικήσει χωρίς απώλειες με 3-1 σετ. Διατηρώντας την διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα σετ: 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22) σε 120′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (8/11 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γιάντσουκ 12 (10/23 επ., 2 άσσοι, 60% υπ. – 40% άριστες), Νίλσεν 13 (9/20 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 16 (10/13 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1/2 επ.), Πρωτοψάλτης 15 (11/21 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 17% άριστες) / Χανδρινός (λ, 54% υπ. – 32% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσσος), Ανδρεόπουλος 1 (1/2 επ.), Μανδηλάρης 2 (2/3 επ.).

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 11 (10/22 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. – 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Μολίνα 11 (8/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 24% υπ. – 12% άριστες), Μιχαήλοβιτς 20 (16/35 επ., 4 άσσοι), Σταθέλος 4 (1/4 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 3 (2/3 επ., 1 άσσος) / Συναδινός (λ), Παχιαδάκης (λ, 50% υπ. – 17% άριστες), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.