Μέλβιν: «Το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι πρόκληση»

Onsports Team

Την τρίτη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα προσδοκά να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, υποδεχόμενος για τη 19η αγωνιστική της Greek Basketball League την ΑΕΚ (Σάββατο 14/2 18:15, ΕΡΤ2 Σπορ). Παιχνίδι το οποίο, σε σημαντικό βαθμό, θα καθορίσει ποια από τις δύο ομάδες θα κατακτήσει την 3η θέση στη βαθμολογία στην κανονική διάρκεια της GBL.

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν κερδίσει στο ματς του πρώτου γύρου (76-78) και αναμένεται να παραταχθούν στον παρκέ του PAOK Sports Arena χωρίς προβλήματα.

Για το ματς απέναντι στην Ένωση, εκφράστηκε μέσω της επίσημης σελίδας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Κλίβελαντ Μέλβιν.

Αναλυτικά:

«Το παιχνίδι αυτό είναι μία πρόκληση. Πιστεύω ότι θα βγουν με ενέργεια και αρκετά επιθετικά στο παιχνίδι και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Προπονηθήκαμε καλά όλη την εβδομάδα, είχαμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι στη Μπιλμπάο (11/2), αλλά τώρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας, να παίξουμε μαζί για 40 λεπτά για να πάρουμε τη νίκη.

Η παρουσία των φιλάθλων μας στο γήπεδο είναι πάντα σημαντική. Όχι μόνο με την επιπρόσθετη ενέργεια που μας δίνουν σε κάθε παιχνίδι, όταν θα έχουμε εμείς το μομέντουμ του αγώνα, αλλά πολύ περισσότερο εάν δεν πάνε καλά τα πράγματα και έχει ο αντίπαλος το μομέντουμ. Τότε θα τους χρειαστούμε ακόμη περισσότερο. Οπότε, ναι, τους περιμένουμε στο γήπεδο και θέλουμε πολύ τη συμπαράστασή τους».