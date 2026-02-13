Euroleague: Νέο «χαστούκι» για Χάποελ - Εύκολη ήττα στο Κάουνας

X / BC Zalgiris Kaunas

Οnsports Team

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε αποφασιστικό βήμα για την είσοδό της στα play off της EuroLeague, επικρατώντας 93-82 της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο κατάμεστο Κάουνας.

Μετά από 28 αγωνιστικές, οι Λιθουανοί ανέβηκαν στο 16-12, ενώ η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την πέμπτη διαδοχική ήττα της, υποχωρώντας στο 16-11. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν 32-23 στο 12’, όμως οι Ισραηλινοί απάντησαν με επιμέρους 11-0, παίρνοντας προβάδισμα 34-32 στο 15’.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι εξελίχθηκε σε σκληρό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Χαποέλ είχε καλύτερα ποσοστά από την περιφέρεια, αλλά πλήρωσε τα λάθη της σε κρίσιμα σημεία.

Στο 35’ η Ζαλγκίρις «χτύπησε» την κατάλληλη στιγμή. Τρίποντο του Φρανσίσκο για το 78-68 και διψήφια διαφορά που αποδείχθηκε καθοριστική. Στην τελευταία περίοδο, ο Μάοντο Λο (13π., 2/2 τρίποντα, 7 ασίστ) οργάνωσε άψογα το παιχνίδι, όμως κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Μόουζες Ράιτ με 25 πόντους (8/10 δίποντα, 9/9 βολές). Για τη Χαποέλ ξεχώρισε ο Νταν Οτούρου με 22 πόντους (10/12 δίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82.