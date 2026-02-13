Ομάδες

Τότεναμ: Με Τούντορ στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:44
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Τότεναμ

Τότεναμ: Με Τούντορ στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι

Συμφωνία των Άγγλων με τον Κροάτη τεχνικό, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 47χρονος Ιγκόρ Τούντορ συμφώνησε να αναλάβει προσωρινός προπονητής της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν, αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, ο οποίος απολύθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Λονδίνου πέντε βαθμούς πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Ο Τούντορ είναι άνεργος από τότε που απολύθηκε από τη Γιουβέντους τον Οκτώβριο του 2025, μετά από ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη, αφήνοντας τον σύλλογο στην όγδοη θέση της Serie A.

 



