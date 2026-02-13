Τότεναμ: Με Τούντορ στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι

Onsports Team

Συμφωνία των Άγγλων με τον Κροάτη τεχνικό, η οποία θα έχει ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο 47χρονος Ιγκόρ Τούντορ συμφώνησε να αναλάβει προσωρινός προπονητής της Τότεναμ μέχρι το τέλος της σεζόν, αντικαθιστώντας τον Τόμας Φρανκ, ο οποίος απολύθηκε, αφήνοντας την ομάδα του Λονδίνου πέντε βαθμούς πάνω από τις θέσεις του υποβιβασμού.

Ο Τούντορ είναι άνεργος από τότε που απολύθηκε από τη Γιουβέντους τον Οκτώβριο του 2025, μετά από ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη, αφήνοντας τον σύλλογο στην όγδοη θέση της Serie A.