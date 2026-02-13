Άρης: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Βόλο ο Χιμένεθ – Δεδομένα εκτός τρεις

Onsports Team

Γαλανόπουλος, Μισεουί και Τεχέρο, δεν υπολογίζονται από τον Ισπανό τεχνικό για την αναμέτρηση της Μαγνησίας.

Με την προπόνηση που έγινε στο «Δασυγένειο» Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (14/2, 20:00), στο πλαίσιο της 21ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς, δηλαδή ο Κώστας Γαλανόπουλος και ο Γκάμπριελ Μισεουί, συνέχισαν τα προγράμματά τους. Θα απουσιάσει από τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό και ο τιμωρημένος Άλβαρο Τεχέρο, που συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και ο Μανόλο Χιμένεθ προτίμησε να αφήσει εκτός τον συμπατριώτη του μπακ από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Ισπανός τεχνικός όπως συνηθίζει τον τελευταίο καιρό, δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση.