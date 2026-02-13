Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Καρέ απουσιών για τους Βοιωτούς

Eurokinissi Sports

Οnsports Team

Τέσσερις απουσίες καλείται να διαχειριστεί ο Νίκος Παπαδόπουλος ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (14/02) με τον Ολυμπιακό.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός την προετοιμασία του αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους», στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί δούλεψαν πάνω στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Αντίθετα, εκτός πλάνων έμεινε ο τιμωρημένος Μπάλτσι, καθώς και οι τραυματίες Λαγιούς, Συμελίδης και Λιάγκας.