Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Καρέ απουσιών για τους Βοιωτούς
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 20:54
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Καρέ απουσιών για τους Βοιωτούς

Τέσσερις απουσίες καλείται να διαχειριστεί ο Νίκος Παπαδόπουλος ενόψει του αγώνα του Σαββάτου (14/02) με τον Ολυμπιακό.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός την προετοιμασία του αναμέτρηση απέναντι στους «ερυθρόλευκους», στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί δούλεψαν πάνω στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες, με τον προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Μάγκνουσον, Βήχος, Φίλων, Μανθάτης, Κορνέζος, Νίκας, Γκούμας, Τσοκάι, Κωστή, Λαμαράνα, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Αντίθετα, εκτός πλάνων έμεινε ο τιμωρημένος Μπάλτσι, καθώς και οι τραυματίες Λαγιούς, Συμελίδης και Λιάγκας.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τότεναμ: Με Τούντορ στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι
12 λεπτά πριν Τότεναμ: Με Τούντορ στον πάγκο μέχρι το καλοκαίρι
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες
15 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ για ΑΕΚ ο Δημήτρης Πέλκας – Εκτός για τρεις εβδομάδες
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους
35 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε: Αποθέωση για Αταμάν, θερμό χειροκρότημα για Γιασικεβίτσιους
EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague
46 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Η σπουδαία «μάχη» της Euroleague
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved