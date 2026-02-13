Έκπληξη με Αναστόπουλο - Αυτή είναι η νέα του ομάδα

Eurokinissi Sports

Επιστροφή στους πάγκους για τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος είναι πλέον ο νέος κόουτς των Χανίων.

Την ύστατη «μάχη» για την παραμονή στην Super League 2 δίνουν τα Χανιά, τα οποία ανακοίνωσαν την έναρξη συνεργασίας με τον Νίκο Αναστόπουλο, λίγο πριν την έναρξη των play outs του Νοτίου ομίλου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 1958, ο Νίκος Αναστόπουλος αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με μακρά διαδρομή τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο ως προπονητής, έχοντας εργαστεί σε υψηλό επίπεδο και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Αναστόπουλος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φορώντας μεταξύ άλλων τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο κατέκτησε πρωταθλήματα και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ της Α’ Εθνικής. Αγωνίστηκε επίσης σε Αβελίνο, Ιωνικό και Πανιώνιο, ενώ παραμένει ακόμα και σήμερα πρώτος σκόρερ της Εθνικής Ελλάδας με 29 γκολ.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και έκτοτε έχει καθίσει στους πάγκους πολλών συλλόγων, όπως ο ΟΦΗ, ο Πανιώνιος, ο Άρης, ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο Παναιτωλικός, η Παναχαϊκή, ο Ατρόμητος, η Κέρκυρα, η Δόξα Δράμας, ο Πλατανιάς, καθώς και άλλες ομάδες σε Super League και Super League 2.

Τελευταία του ομάδα ήταν η Καλαμάτα την οποία υπηρέτησε σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Στη διαδρομή του έχει συνδεθεί με ομάδες ειδικών συνθηκών, αναλαμβάνοντας συχνά ρόλο σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης, με έμφαση στη σωστή οργάνωση, την αγωνιστική πειθαρχία και τη διαχείριση του ρόστερ. Διακρίνεται για τον άμεσο λόγο, την ξεκάθαρη φιλοσοφία και τη μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων.

Η ΠΑΕ Χανιά καλωσορίζει τον Νίκο Αναστόπουλο στην οικογένειά της και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του, με υγεία και την επίτευξη των στόχων της ομάδας».