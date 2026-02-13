Ομάδες

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλο
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:44
ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλο

Στο Χαϊδάρι πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία του πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού, ο θάνατος του οποίου σκόρπισε θλίψη στο χώρο του μπάσκετ.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έφυγε απ’ τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Συγγενείς και φίλοι είχαν το θλιβερό καθήκον να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία την Παρασκευή (13/2).

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Θεοτόκου στο Χαϊδάρι πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι είπαν το τελευταίο αντίο στον προπονητή που προερχόταν από τα δυτικά προάστια και είχε δημιουργήσει φίλους σε όλο το ελληνικό μπάσκετ.

 5034208.jpg

5034205.jpg



