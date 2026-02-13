Ομάδες

Ο Κέντρικ Ναν φοράει και πάλι τη φανέλα με το Νο25
Οnsports Τeam 13 Φεβρουαρίου 2026, 16:32
Μετά από απουσία 35 ημερών και έξι αγωνιστικών από τη EuroLeague ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» επιστρέφει και πάλι σε αγωνιστική δράση.

Η απουσία του Κέντρικ Ναν από τις αγωνιστικές δραστηριότητες του Παναθηναϊκού έμοιαζε να μην έχει… τελειωμό. Η ομάδα του «τριφυλλιού» στερήθηκε των υπηρεσιών του Αμερικανού παίκτη για τις τελευταίες 35 ημέρες, λόγω τραυματισμού και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που «πλήγωσαν» τους «πράσινους» και τους «οδήγησαν» και σε κάποια από τα αρνητικά αποτελέσματα που είχαν όλο αυτό το διάστημα.

Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός για έξι αγωνιστικές στη EuroLeague, με τον Παναθηναϊκό να μετράει 3 νίκες και 3 ήττες.

Ακόμα και στις νίκες ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός ήταν «πληγωμένος» στο επιθετικό του παιχνίδι με την απουσία του Κέντρικ Ναν να μοιάζει πως δεν έχει αντίδοτο.

Τελευταία φορά που ο Κέντρικ Ναν αγωνίστηκε στη EuroLeague ήταν στην αναμέτρηση απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, στις 8/1, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 84-71. Τότε ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» είχε τελειώσει την αναμέτρηση με 21 πόντους έχοντας 4/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.  

Τα παιχνίδια που έχασε  ο Ναν

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: 85-78

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: 93-74

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός: 75-71

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός: 78-79

Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης: 82-81

Παρτιζάν – Παναθηναϊκός: 78-62

Στη φετινή σεζόν ο Κέντρικ Ναν «μετράει» 21 συμμετοχές έχοντας σε 29:53 λεπτά συμμετοχής 19,4 πόντους μέσο όρο με 58,3% στα δίποντα (109/187), 39% στα τρίποντα (41/105) και 93,1% στις βολές (67/72). Παράλληλα ο Αμερικανός του «τριφυλλιού» παίρνει και 3 ριμπάουντ, δίνει 3.6 ασίστ και έχει και 18,2 PIR.


