Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out και το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

Οnsports Τeam

Ένα ακόμα sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα που είναι προγραμματισμένο για τις 20 Μαρτίου.

Η... τρέλα συνεχίζει να χτυπάει... πράσινο για τους φίλους του Παναθηναϊκού με την "πράσινη" ΚΑΕ να ανακινώνει ένα ακόμα sold out.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού στις 20 Μαρτίου αγωνίζεται στο Telekom Center Athens, κόντρα στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα και πλέον δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για... δείγμα.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ένα ακόμα sold out πολύ πριν της ώρας του αγώνα.