Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ντόρσεϊ, χάνει το ματς με τον Ηρακλή

Στη διάρκεια του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του με αποτέλεσμα να μην ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Με 11 παίκτες θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να γυρνάει το πόδι του, στη χθεσινοβραδινή νικηφόρα αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ερυθρό Αστέρα και όπως έγινε γνωστό δε θα τον έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός της αναμέτρησης θα μείνει, για λόγους ξεκούρασης και ο Τόμας Ουόκαπ, ενώ ο Φρανκ Νιλικίνα θα ταξιδέψει χωρίς όμως να έχει αποφασιστεί αν θα αγωνιστεί. Στην αποστολή της ομάδας του βρίσκεται και πάλι ο Κώστας Παπανικολάου.

Για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή θα ταξιδέψουν στην Θεσσαλονίκη οι : Νιλικίνα, Ουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.